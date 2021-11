Secretário de Segurança e Ordem Pública de Búzios participa de reunião na sede do 25º BPM - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/11/2021 19:07

Búzios - O secretário de Segurança e Ordem Pública do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Sérgio Ferreira, participou nesta terça-feira (22) da reunião do comando da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração e Segurança (CPROEIS), na sede do 25º Batalhão de Policia Militar (BPM) em Cabo Frio.

Segundo informações, na pauta, orientações e estratégias do programa para o policiamento nos municípios conveniados da Região dos Lagos.

De acordo com o Secretário, Búzios conta atualmente com três (3) viaturas Proeis caracterizadas, divididas em dois turnos, dando auxílio à Secretaria de Segurança e Ordem Pública em pontos estratégicos da cidade, influenciando diretamente na diminuição da criminalidade no município.

Compareceram à reunião representantes de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama. O secretário Sergio Ferreira foi acompanhado dos coordenadores Elias Nunes, Wedson Cedro e Assis.