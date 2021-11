Política Costa do Sol

Secretário de Ciência e Tecnologia é recebido pelo senador Flávio Bolsonaro

Dr Serginho aproveitou a ida a Brasília para fazer uma resenha com senador filho do presidente, e na oportunidade, não se fez de rogado e "puxou o pires" com alguns pedidos.

Publicado 22/11/2021 20:00 | Atualizado há 6 horas