Alexandre Martins recebe vereador e representantes das cooperativas de Van de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 23/11/2021 19:14

Búzios - O prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, recebeu nesta manhã (22) em seu gabinete o vereador Josué Pereira e os presidentes das cooperativas de vans Samarone Brandão (Cooperbúzios) e João Bosco (Coopergeribá). Na pauta, a autorização para circulação de mais vans na cidade.

No encontro, os representantes das cooperativas solicitaram ao prefeito autorização para aumentar a frota. De acordo com eles, o número de habitantes aumentou muito nos últimos anos, e com a proximidade da alta temporada a frota do município é insuficiente para atender bem a população.

O prefeito Alexandre Martins disse que avaliará o pedido, mas pediu aos presidentes das vans para realizarem uma fiscalização mais detalhada no estado de conservação dos veículos que prestam serviço para os munícipes.