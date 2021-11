Búzios faz nivelamento de ruas em pontos de alagamentos - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/11/2021 13:14

Búzios - A Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira (23) o nivelamento das ruas com pontos de alagamentos.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, nesta semana equipes da secretaria de obras estão trabalhando na Avenida Principal, no bairro dos Ossos.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem do balneário Miguel Pereira, todas as ruas que estiverem acumulando água devido ao desnível da rua, será nivelado.