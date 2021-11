Búzios deixa outros municípios para trás e divulga calendário esportivo para 2021 - Prefeitura de Búzios

Búzios deixa outros municípios para trás e divulga calendário esportivo para 2021

Publicado 26/11/2021 13:14

Búzios - A famosa Praia de Geribá, reduto dos artistas e celebridades do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio sediará entre os dias 01 e 05 de dezembro, das 7h às 16h, o Circuito Estadual de Surf. O evento é realizado pela Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e patrocinado pela Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Lazer e do esporte.

A etapa “Búzios Garytos Pro Am 2921” é decisiva e vale pontos para o circuito brasileiro da ABRASP. A categoria Profissional competirá nos dias 1,2 e 3 e a categoria Amadora, nos dias 4 e 5, com premiação de 30 mil reais, sendo 20 mil para o masculino e 10 mil para o feminino.

As inscrições são realizadas através de deposito bancário na conta corrente da FESERF.

Valores:

Profissional Masculino: R$200,00 (duzentos reais)

Profissional Feminino: R$150,00 (cento e cinquenta reais)

Sub-12, Sub-14 e Sub-18: R$100,00 (cem reais)

Dados bancários:

Banco- Itaú

Agencia- 4.074

Conta corrente- 14.333-2

CNPJ- 01.920.708/0001-23

Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro- FESERF