Búzios proíbe entrada de ônibus de turismo dentro da península a partir de 1º de dezembroImagem de internet

Publicado 30/11/2021 07:46

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, fez novo decreto (nº 1.761) que regulamenta a circulação de ônibus de turismo em Búzios.

Segundo o decreto, a partir de 1º de dezembro de 2021 os ônibus de turismo deverão estacionar nas proximidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas.

De acordo com o gestor, foi necessário fazer uma readequação de circulação dos ônibus de turismo na península.



“Vamos receber diversos ônibus de turismo, além dos que já circulam na cidade. Nossos engenheiros e técnicos fizeram uma logística de qual lugar seria viável para desafogar o trânsito do centro, e o melhor local é aonde será construída a nova rodoviária. Estamos estruturando e adequando o local para receber os ônibus de turismo”, explicou Alexandre.



No decreto, os ônibus deverão ter autorização prévia, expedida pelo órgão executivo de trânsito (CTT), disporem de guia de turismo com registro na Embratur, além de possuírem sacola plástica de lixo, com capacidade mínima de dez (10) litros cada assento.