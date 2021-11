Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19 - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/11/2021 13:15 | Atualizado 26/11/2021 13:20

Búzios - Na sessão desta terça-feira (23) da Câmara Municipal de Búzios foi aprovado por unanimidade em pedido de urgência o Projeto de Lei de autoria do vereador Aurélio Barros (PATRI)que garante o uso e a distribuição de Cannabis Medicinal no município.

Dentre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, Búzios é a primeira cidade a regulamentar, na rede pública de saúde, o uso da Cannabis Medicinal para tratamentos de autismo, epilepsia refratária e dor crônica que não respondem aos tratamentos convencionais.

De acordo com o secretário de Saúde, Leônidas Heringer, desde o início do ano já estava sendo discutido com a equipe técnica da saúde, o uso do medicamento.

“Fizemos a Conferência Municipal de Saúde cujo o tema central foi Saúde Mental, e uma das mesas temáticas, foi o uso da Cannabis Medicinal para o tratamento de crianças e adolescentes autistas e Epilepsia Refratária. onde foi apresentado os estudos e avanços com a utilização do Canabidiol nessa clientela. O Projeto de Lei liberando a compra do medicamento pela Secretaria Municipal de Saúde, para distribuição a pacientes que sejam elegíveis ao tratamento é um grande passo que está sendo dado.

O remédio a base de Cannabis já está sendo incluído na Relação de Medicamentos Municipal (REMUME) Temos atualmente, dois médicos especialistas prescritores do medicamento.

Estamos planejando para Fevereiro de 2022, o Fórum Municipal de Cannabis Medicinal de Armação dos Búzios, onde estaremos apresentando os resultados do trabalho que estamos realizando a nossa população.

Para finalizar diz o Secretário Leônidas, esse programa vai nos permitir atender a 380 crianças portadoras do espectro autista e também 60 crianças com Epilepsia Refratária, que não respondem aos tratamentos convencionais, além de iniciarmos o atendimento às pessoas portadores de dor crônica, Dores Oncológicos e Neuropatias.

Para o prefeito Alexandre Martins os resultados na área da medicina são positivos, principalmente para os autistas. Ser a primeira cidade do estado, mostra que a saúde é prioridade da sua administração.

“É um avanço muito importante para a ciência, por isso decidi autorizar o uso da Cannabis Medicinal, no município. Tenho visto relatos sobre o medicamento e em todas as doenças que ele atuar positivamente, entendo que irá proporcionar um grande conforto para os doentes e familiares”, enfatizou Alexandre.

