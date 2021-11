Búzios atrai mais cidades da Argentina para acordo de cooperação - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/11/2021 13:14

Búzios - O secretário de Lazer e do Esportes de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Gugu Braga, foi recebido na cidade de Villa General Belgrano, em Córdoba, na Argentina, pela secretária de Turismo e cultura. Eles têm interesse em firmar um acordo de cooperação com Búzios.

Segundo o secretário Gugu Braga, a cidade é serrana, com as mesmas características de Gramado (RS). Eles ficaram sabendo do acordo de cooperação firmado entre Búzios e Carlos Paz e tiveram interesse em realizar o mesmo termo de cooperação.

“Os munícipes aqui estão acostumados com serra, não conhecem esse tipo de praia que Búzios tem. Mostrei nossas belezas naturais, o charme das construções e todo o glamour que Búzios oferece para os turistas. Eles ficaram encantados com Búzios e querem assinar um acordo de cooperação entre as duas cidades”, disse Gugu, através de áudio.

Gugu Braga foi convidado pelo vereador local, que o conduziu a cidade de Villa General Belgrano.