Instituto de Segurança Pública aponta que 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2020 no Rio - Reprodução

Publicado 26/11/2021 13:15

Búzios - Foi aprovado nesta terça-feira (23) por unanimidade em Búzios, município da Região dos lagos do Rio, o Projeto de Lei nº 80/2021 do executivo que institui a Campanha “Agosto Lilás”, destinada à conscientização e combate à violência contra a mulher e a criação da ‘Sala Lilás’ no Hospital M. Rodolpho Perissé para atender mulheres vitimas de violência.

A sala terá atendimento humanizado, privacidade, orientação e encaminhamento aos serviços oferecidos para mulheres vítimas de violência. Os profissionais serão capacitados pela Secretaria de Saúde, enquanto a articulação em rede e monitoramento das ações de enfrentamento à violência contra a mulher caberá à Secretaria da Mulher e do Idoso.

A secretária da Pasta, Daniele Guimarães, ressalta a importância da aprovação desta lei dentro do mês que está sendo realizado a campanha “16 dias de Ativismo pelo fim da violência contra a mulher”.

“Nossa secretaria realiza várias ações de conscientização e combate à violência contra a mulher. Hoje (25) comemora-se o ‘Dia Internacional da Não Violência’, estamos trabalhando e combatendo a violência com políticas públicas”, disse Daniele.