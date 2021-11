Barracas das praias de Búzios serão padronizadas neste verão - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/11/2021 07:46

Búzios - Os ambulantes das praias do município de Búzios, destino turístico mais procurado da Região dos Lagos do Rio e um dos mais procurados do mundo terão suas barracas padronizadas em todo balneário.

A Prefeitura de Búzios está padronizando todas as barracas dos ambulantes nas praias do município e as novas normas da coordenadoria de Postura teve início nesta sexta-feira (26) pelos barraqueiros da Praia de Geribá.



De acordo com o prefeito Alexandre Martins, essa padronização faz parte das ações de ordenamento nas praias para o verão.



“Todas as praias terão o mesmo padrão, estamos iniciando por Geribá, até o verão todos os ambulantes terão suas barracas padronizadas. Isso traz segurança para nossa população e para os turistas”, disse Alexandre.