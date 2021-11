Primeiro Encontro de Cultura Popular reúne fazedores de cultura buziana - Prefeitura de Búzios

Primeiro Encontro de Cultura Popular reúne fazedores de cultura buzianaPrefeitura de Búzios

Publicado 30/11/2021 07:46

Búzios - O Primeiro Encontro de Cultura de Búzios realizado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico entre os dias 26 a 28 de novembro no Espaço Cultural Zanine reuniu todos os segmentos culturais do município. Várias cidades do estado e do Brasil prestigiaram o evento mostrando sua cultura local e abrilhantando ainda mais a festa.



O prefeito Alexandre Martins participou da abertura do encontro e convidou a todos para prestigiar o evento.O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, disse que o Primeiro Encontro de Cultura teve o objetivo de resgatar a cultural popular brasileira, com a participação de 27 municípios do estado do Rio de janeiro e 11 estados do Brasil.

“Esse é nosso primeiro encontro de cultura popular, primeiro de muitos que virão. Muita roda de conversa discutindo políticas públicas para salvaguardar a cultura popular brasileira, e finalizando com um cortejo com várias manifestações culturais. Estamos realizando o acervo cultural de Búzios para o futuro, nossas raízes estão sendo resgatadas”, esclareceu Romano.