Búzios intensifica ação de combate ao Aedes Aegypti - Prefeitura de Búzios

Búzios intensifica ação de combate ao Aedes AegyptiPrefeitura de Búzios

Publicado 30/11/2021 07:47

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios iniciou nesta semana (22 a 26) uma ação intensiva de combate a Dengue em áreas consideradas com risco na cidade. A ação está sendo realizada devido ao ultimo levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa), feito em outubro pela Secretaria do Estado Rio de Janeiro, que mostrou índice de infestação considerado de Médio Risco (quando o índice é IIP 3,9%).

Segundo o gerente da Vigilância Ambiental, Denis Ferraz, todas as equipes estão concentradas nas localidades escolhidas, adentrando os imóveis com intuito de orientar os moradores a respeito do controle da Dengue.

“Tivemos um longo período de chuvas intensas, sendo assim, é fundamental a coparticipação e conscientização dos moradores a respeito da prevenção a dengue. Precisamos que cada um faça sua parte, para que tenhamos um verão tranquilo e longe de doenças” – disse o Denis Ferraz, Gerente da Vigilância Ambiental”, explicou o gerente.

Os agentes estão trabalhando nos bairros: Albatroz, Alto de Búzios, Brava, Capão, Cem Braças, Centro, Ferradura, Ferradurinha, Forno, João Fernandes e Ossos.

É importantíssimo a participação dos munícipes nessa campanha, seguindo as orientações dos Agentes de Controle de Endemias, eliminando os depósitos que possam acumular água tornando-se possíveis criadouros.