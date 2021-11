Terreno que receberá os ônibus de turismo e será a nova rodoviária de Búzios é limpo - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/11/2021 07:47

Búzios - Nesta última semana a Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através das Secretarias de Governo e de Serviços Públicos, deu início aos trabalhos de limpeza e adequação do terreno que servirá como estacionamento para os ônibus que chegarão ao município.

O espaço fica na Marina e está sendo estruturado para atender os turistas com maior comodidade e conforto, além de desafogar o trânsito que durante o verão tem um fluxo muito maior de automóveis.

Segundo informações, futuramente, o local abrigará a rodoviária da cidade e os turistas poderão contar com uma rodoviária devidamente estruturada e pronta para recebê-los, oferecendo todos os serviços que a demanda necessita.

A Prefeitura segue com as estratégias de planejamentos e ordenamentos que irão preparar a cidade para a chegada da alta temporada. O objetivo é proporcionar um atendimento mais eficaz aos visitantes para que o turismo tenha uma retomada de excelência.

A cidade vem retomando as atividades econômicas e todas as ações da gestão têm sido pensadas de forma a contribuir para um crescimento ordenado e que possibilite beneficiar o comércio que tanto sofreu com a pandemia.