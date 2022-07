Procon de Búzios é o único da Região dos Lagos que fiscaliza todos os postos de combustíveis nesta segunda-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/07/2022 07:11

Búzios - O Procon de Búzios foi o único município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro a realizar nesta segunda-feira (04) a fiscalização denominada, “Lupa na Bomba” em todos os postos de combustíveis do município para garantir que a redução na alíquota do ICMS de 32% para 18%, anunciada nesta sexta-feira (01) pelo governador Cláudio Castro, seja cumprida. A operação teve início nesta segunda-feira (04) em todo o Estado para garantir a redução da gasolina também na bomba.

De acordo com a coordenadora do Procon de Búzios, Hanna Maia, todos os postos reduziram os valores.



“Determinamos que fosse reduzido 1,19 em todos os postos. Quem não reduziu menos que isso, fizemos reduzir a diferença na hora. Todos cumpriram a determinação do órgão, menos um posto que alegou já ter reduzido R$1,40, que vieram reduzindo gradativamente durante a semana. Então, um posto foi autuado e vamos aguardar a comprovação dessa redução na defesa do posto”, disse a coordenadora.

Uma vez que o consumidor perceber que a determinação não foi cumprida no posto, poderá denunciar ao Procon e aos demais órgãos fiscalizadores e o estabelecimento poderá ser multado.