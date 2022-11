Dia Nacional da Consciência Negra terá Seminário Municipal nesta quarta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/11/2022 19:35

Búzios - O Dia da Consciência Negra não passará esquecido em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia promove nesta quarta-feira (09), das 08h às 17h, no Cine Teatro, no bairro da Rasa, o “Seminário Municipal da Consciência Negra”.

O evento será dedicado a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra e contará com uma programação que inclui palestras, apresentações culturais, rodas de conversa e mesa redonda que abordarão temas específicos sobre a valorização das Comunidades Quilombolas, Inovação e a Diversidade Étnico-Cultural.

O cronograma está pautado na luta e no combate ao racismo e desigualdade racial, que mesmo nos dias atuais apesar de tantas ações de conscientização é presente na sociedade.