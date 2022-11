Política Costa do Sol

Prefeitos da Região dos Lagos marcam presença em premiação sobre cidades na capital

Marcelo Magno (PL), de Arraial do Cabo; Vantoil Martins (CID), de Iguaba Grande; e Manoela Peres (UNIÃO), de Saquarema, receberam certificados no evento no Rio na manhã desta sexta-feira (4); Alexandre Martins (REP), de Búzios, marcou presença, mesmo que não tenha sido premiado

Publicado há 4 dias