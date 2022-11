Casa da Mulher Buziana realizou o II Workshop de Defesa Pessoal nesta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 07/11/2022 15:22

Búzios - A Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio da Casa da Mulher Buziana realizou nesta sexta-feira (04), o segundo Workshop de Defesa Pessoal para as assistidas da casa. O evento foi em parceria com a professora Juliana Thais de Souza.

De acordo com a coordenadora da Casa da Mulher Buziana, Paula, o objetivo do workshop é o empoderamento da mulher para que se sinta mais segura e confiante. “Todas as mulheres podem aprender a se defender de possíveis violências, independente da idade, de altura, peso ou de qualquer limitação física. Quando a mulher aprende a defesa pessoal, ela se torna mais confiante, segura e empoderada, além de ser importante para a sua autoestima”.