Búzios formaliza candidatura das praias Azeda e Azedinha na fase piloto do Programa Bandeira AzulPrefeitura de Búzios

Publicado 03/11/2022 13:35

Búzios - A Secretaria do Ambiente e Urbanismo de Búzios recebeu nesta quinta-feira (27) a confirmação do ingresso das praias Azeda e Azedinha na fase Piloto do Programa Bandeira Azul.

A fase piloto compreende um período de mudanças e adequações aos critérios do programa. Durante esta fase, os visitantes, gestores e comunidade serão informados sobre iniciativas, ações e os objetivos do programa, através dos meios digitais e de placa explicativa a ser afixada no local.



Para atingir os 34 critérios necessários, muitos deles desmembrados em outros subcritérios, a SEAMUR está mobilizando sua equipe de profissionais, os quais já contam com a experiência prévia na Praia do Forno.



Para o Secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Cardoso, a conquista demonstra com clareza a importância efetivada no governo Alexandre Martins para a gestão de praias e espaços públicos ambientais, fortalecendo o turismo qualitativo para o município.



“Economicamente e ambientalmente, as praias são nosso principal ativo e sua gestão, ordenamento e priorização consolidam a atual política de gestão desses espaços, os quais são extremamente relevantes na história municipal”.