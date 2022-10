2º Turno das eleições acontece neste domingo e Prefeitura informa locais para votação - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/10/2022 11:55

Búzios - Neste domingo (30), acontece em todo o país o 2º Turno das eleições 2022 e a Prefeitura de Búzios informa as localidades onde os eleitores deverão votar.

O horário de votação será das 08h às 17h, o voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas, jovens com 16 e 17 anos e para quem tem 70 anos ou mais, entretanto, cada vez mais tem se visto adeptos ao ato de democracia.

O eleitor deverá portar documento oficial brasileiro com foto que comprove sua identidade. Serão aceitos os seguintes documentos de identificação: passaporte, carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação e certificado de reservista.

Na cabine de votação, não é permitido o uso de aparelho celular, fotográfico, de filmagem ou de qualquer outro tipo que viole o sigilo do voto. O eleitor deve deixar o equipamento com o mesário antes de votar.

Este ano extraordinariamente, em virtude da reforma em curso na unidade escolar, os eleitores que votam na escola José Bento Ribeiro Dantas deverão votar na Caixa Econômica Federal.

Confira abaixo os locais de votação (Unidades Escolares) e no anexo as informações sobre as seções eleitorais:

E.M. João José de Carvalho

E.M. Professora Ciléa Maria Barreto

E.M. Manoel Antônio da Costa

Inefi

E.M. Eva Maria Conceição Oliveira Professora Eulina de Assis Marques

E.M. Regina da Silveira R. Vieira

E.M. José Pereira Neves Júnior

C.M Paulo Freire

E.M. Professor Darcy Ribeiro

E.M. Vereador Emigdio Gonçalves Coutinho

E.M. Nicomedes Theotônio Vieira

E.M. José Bento Ribeiro Dantas (Caixa Econômica Federal)

E.M. Antônio Alípio da Silva

Creche Bárbara Wright

Colégio Futuro