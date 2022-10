Búzios conclui colocação das jardineiras no canteiro central da entrada do balneário - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/10/2022 11:55

Búzios - A Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, concluiu nesta quinta-feira (27) a colocação das jardineiras no canteiro central da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho que compreende a Secretaria de Turismo e Manguinhos. O local possui mais de mil e seiscentos metros de extensão. Também foram realizadas as sinalizações da mesma.

As jardineiras fazem parte do trabalho de reurbanização e paisagismo da cidade. O novo paisagismo tem sido realizado com muita dedicação pela equipe de Parques e Jardins que se empenha para que a entrada da cidade fique ainda mais bonita com a implantação das jardineiras. A coordenadoria de Parques e Jardins faz parte da Secretaria do Ambiente e Urbanismo.