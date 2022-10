Veículo com placa adulterada foi apreendido em Búzios pela Guarda Municipal - Guarda Municipal de Búzios

Veículo com placa adulterada foi apreendido em Búzios pela Guarda Municipal

Publicado 24/10/2022 07:55

Búzios - Agentes da ROMU da Guarda Municipal de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, apreenderam nesta sexta-feira (21), um veículo com placa adulterada mo no bairro de Manguinhos.

Segundo informações, durante um patrulhamento de rotina, os agentes encontraram um veículo estacionado de forma irregular e na hora de lavrar a multa o dono apareceu. A placa do veículo não constava no sistema do Detran, ao pedir o documento do carro, os agentes constataram que o chassi dava conta de um veículo do mesmo modelo, porém com placa diferente.

O condutor e o veículo foram conduzidos para a 127 DP para o Registro de ocorrência. O veículo ficou apreendido para fazer perícia.