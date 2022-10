"CircoLo Social" abre pré-inscrições para turmas de 2022/2023 - Prefeitura de Búzios

"CircoLo Social" abre pré-inscrições para turmas de 2022/2023Prefeitura de Búzios

Publicado 24/10/2022 07:55

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, informa que estão abertas as pré-inscrições no Projeto “CircoLo Social” turmas de 2022/2023.

Nesta primeira etapa, todos os alunos das oficinas circenses e moradores de Búzios, deverão acessar o link https://asbemq.b1m.com.br/inscricao/index.php?route=formulario/index ou clicar no QR Code da imagem para efetuar a pré-inscrição que configura a reserva da vaga.

Nos dias (08) terça-feira, (09) quarta-feira e (10) quinta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h, o participante deverá comparecer presencialmente no Espaço Cultural Zanine e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Rasa e Cem Braças para finalizar o processo da inscrição.

A idade mínima para o cadastro é sete (7) anos e é indispensável que haja a pré-inscrição para reserva de vaga. No ato do comparecimento, o candidato deverá apresentar a pré-inscrição. As aulas serão realizadas no Espaço Cultural Circolo de Criação, na Estrada da Usina Velha, nº 179, Centro.