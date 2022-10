Prefeito e secretário de Saúde de Búzios participam de reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde - Prefeitura de Búzios

Prefeito e secretário de Saúde de Búzios participam de reunião do Consórcio Intermunicipal de SaúdePrefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2022 13:24

Búzios - Em Saquarema, o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, e o secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer, participaram, nesta quarta-feira (19), da reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI). O objetivo do encontro foi retomar as atividades do Consórcio de Saúde e estabelecer novas metas de trabalho.



Também estavam presentes a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, presidente do Consórcio, do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, de Casimiro de Abreu, além de secretários e procuradores dos municípios da região.



O prefeito de Búzios, que é vice-presidente do CISBALI, reforçou, o que já havia afirmado na ocasião em que o consorcio foi oficializado, em julho deste ano no município. A importância da união dos municípios para ação conjunta em prol da saúde da população de toda a região.



“Essa ação conjunta entre os municípios favorece a população e a administração pública também. Um dos benefícios é o fato de podermos comprar medicamentos no atacado, por exemplo, que é muito mais barato que no varejo. Tenho certeza que começa um novo tempo para a saúde de nossa população”, comentou.

Leônidas, que, na ocasião, foi oficializado como presidente da comissão técnica do Consórcio, comentou a informação passada pela secretária executiva do CISBALI, Natália Alves, de que será feito um novo planejamento do trabalho após um período de adequações.



“É notória a importância do Consorcio para unir os municípios em torno uma busca por soluções conjuntas. Isso já uma realidade, agora é justamente isso: a organização do plano de trabalho onde se definirá a atuação mais exata de cada município dentro do processo”, explicou.



O Consórcio Intermunicipal de Saúde é um pacto entre os municípios para a execução, em conjunto, de procedimentos e medidas para melhorar a qualidade da saúde pública. Isso permite otimizar e racionalizar a utilização de recursos destinados a equipamentos, recursos humanos e instalações hospitalares, entre outros, gerando economia e qualificando o atendimento para a população dos municípios envolvidos.



Fazem parte do CISBALI, os municípios de Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Saquarema, Araruama, e Casimiro de Abreu.



Prefeitos visitam Cidade da Saúde



Após o término da reunião, a convite da Prefeita Manoela Peres, os prefeitos e demais representantes foram conhecer a Cidade da Saúde, onde puderam conhecer as estruturas do novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth.