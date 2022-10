Verão e alta temporada estão sendo planejados em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2022 13:24

Búzios - O verão e a alta temporada já estão no radar do município de Búzios, um dos destinos turísticos do Brasil mais procurados pelo mundo.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Governo realizou nesta sexta-feira (21) uma reunião com os secretários das Pastas de Segurança e Ordem Pública, Ambiente e Urbanismo, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Saúde e Serviços Públicos para montar estratégias para o Plano Verão 2023.

Na pauta, as ações de cada secretaria no que tange a segurança, as vias públicas, plano de contingência em caso de acidentes, saúde, plantões, limpeza da cidade, aumento de efetivo, Conselho Tutelar, entre outros.



Também será colocado em prática o projeto de identificação de crianças na praia (Guarda Mirim).