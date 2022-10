Búzios lança campanha "Visite Búzios, Sol y Playa todo el Año" no Chile - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2022 15:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo em parceria com empresários da cidade, após participar da Feira Internacional de Turismo (FIT) na Argentina, prestigiaram ainda um workshop no Hotel Double Tree Hilton em Santiago, no Chile para lançamento da campanha “Visite Búzios, Sol y Playa todo el Año”.



O evento contou com a presença de aproximadamente 70 profissionais de turismo, e teve como objetivo reposicionar o destino junto ao mercado chileno, apresentando os novos serviços e ferramentas turísticas, além de estreitar parcerias com operadores e a mídia do mercado.

Participaram do workshop o Prefeito Alexandre Martins, os vereadores Josué Pereira e Niltinho de Beloca, além do secretário de Turismo Maycon Siqueira e empresários da cidade. “Nosso objetivo é reposicionar o destino junto a este importante mercado, já que devido a pandemia, fomos obrigados a adiar as ações que tínhamos planejado”, disse Alexandre.