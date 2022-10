Búzios fica em 1º lugar entre os municípios da baixada litorânea em Atenção Primária à Saúde - Prefeitura de Búzios

12/10/2022 15:04

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio subiu 37 posições no Previne Brasil 2022, programa do Governo Federal que avalia o desempenho dos setores de Atenção Primária à Saúde (APS) dos municípios, por estado, a cada quatro meses. O resultado divulgado nesta sexta-feira (7) aponta o município na 11ª colocação entre os 92 municípios do Rio, e 1º entre os municípios da Baixada Litorânea: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Araruama, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras. Dentro da Atenção Primária, o programa de Saúde Bucal, desde o 1º quadrimestre, se mantém na 2ª posição entre os programas da mesma região.

APS, também chamada de Atenção Básica, é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, e cuidados paliativos. Trata-se da principal porta de entrada do SUS, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), a Equipe de Saúde da Família (ESF) e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além dos agentes comunitários de saúde. Este ano também foi levado em conta o desempenho e qualidade dos serviços oferecidos aos usuários em ações estratégicas voltadas para pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Doenças Crônicas.

“O resultado mostra que quando a Saúde é tratada como prioridade e respeito, por uma gestão séria e comprometida, junto com uma equipe de excelentes profissionais, os resultados aparecem. É preciso mesmo parabenizar a todos os envolvidos para este resultado”, comemorou a coordenadora da APS em Búzios, Patrícia Paixão.

Aplicação correta dos recursos

Além de ser um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a indicação também garante mais recursos do Governo Federal para serem investidos no município.

“Estamos justamente realizando o que foi proposto pelo prefeito Alexandre Martins, de colocar a população em primeiro lugar e garantir a ela o direito universal à saúde. A cada reconhecimento como esse, passamos a receber mais recursos e reinvestimos, por meio de uma equipe técnica competente, de forma correta. O retorno vai ser sempre cada vez mais positivo”, explicou o secretário de Saúde do município, Leônidas Heringer.