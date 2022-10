Búzios sedia Campeonato Estadual de Stand-Up Paddle neste sábado - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2022 15:04

Búzios - Pela primeira vez Búzios sediará um campeonato Estadual de Stand-Up Paddle, o Búzios Paddle Festival. O evento acontece neste sábado (15), a partir das 7h30, com largadas das praias de João Fernandes até Manguinhos (6km) e do Canto até Manguinhos (4Km). O evento é organizado pela Federação de Stand Up-Paddle do Rio de Janeiro (FESUPRJ), com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Turismo e de Lazer e do Esporte e do vereador Gugu de Nair.

Também terá SUP técnico na praia de Geribá, em frente ao Fishbone, a partir das 12h. O campeonato reúne amantes do SUP, Canoas Havaianas e admiradores, além de categorias para iniciantes e profissionais. Haverá sorteio de três pranchas entre os participantes.

As inscrições do Búzios Paddle Festival, está no site da FESUPRJ: https://fesuprj.com.br/