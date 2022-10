Búzios recebe jornalistas da Europa e vira pauta na mídia internacional - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2022 15:04

Búzios - Desembarcou na última semana em Búzios uma equipe da RecordTV Europa de Portugal para gravar um programa sobre a cidade. A equipe será assessorada pela coordenadoria de Comunicação da Prefeitura durante os sete (07) dias das gravações.

O intuito da equipe da TV é fazer um programa divulgando as belezas naturais de Búzios e seus encantos. Conhecer os bucólicos lugarejos e suas belas praias, bem como a culinária caiçara e com os principais pontos turísticos. O programa será exibido em mais de 150 países.

As primeiras gravações foram realizadas hoje num passeio de escunas pelas ilhas da península. O tour turístico apresentará as opções turísticas para os mais variados públicos, desde a badalada vida noturna Buziana, bem como as trilhas ecológicas do município, fomentando cada vez mais a economia da cidade.