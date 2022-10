Educação de Búzios realiza entrega de absorventes para estudantes - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2022 15:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, realizou na manhã desta segunda-feira (10) na Escola Municipal Professora Cilea Maria Barreto, no bairro da Rasa, a entrega de absorventes íntimos para as estudantes.

O ato se deu em cumprimento à Lei Ordinária nº 1.688 de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre a instituição do programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas de ensino fundamental e médio da rede municipal. O Poder Executivo promoverá o fornecimento dos absorventes íntimos nas escolas que lecionam do 1º ao 9º ano, ensino médio, tanto o regular, o de formação de professores e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da circulação de material instrutivo e informativo que oriente as crianças e adolescentes sobre o ciclo menstrual e suas etapas.

Na ocasião o vereador Rafael Aguiar discursou sobre a importância da aprovação da lei de sua autoria que objetiva oferecer maior qualidade de vida às meninas que por vezes deixam de frequentar as aulas durante o ciclo menstrual. A secretaria da pasta, Carla Natália, acompanhou a ação e frisou que a proposta tem um excelente cunho educacional pois trata de ofertar saúde e dignidade para as adolescentes.