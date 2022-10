'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região começa nesta sexta - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2022 15:04

Búzios - Nesta sexta-feira (14) terá início o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. O município de Búzios, um dos destinos turísticos preferidos do país, conhecida como a cidade mais badalada do Brasil, está na contagem regressiva e com muita expectativa para a edição deste ano.

Neste ano, mais de 80 estabelecimentos estão inscritos para participar do maior Festival Gastronômico da Região, o “Degusta Búzios 2022”.: 'Renomados chefs irão apresentar o que há de melhor na culinária Buziana num evento reúne gastronomia, degustação, cultura e entretenimento nos três últimos finais de semana de outubro, nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, nas ruas da Pedra e Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos', informam os organizadores.

O Degusta Búzios mantém a característica do melhor da gastronomia com um preço popular e que cabe no bolso de todos os visitantes e dos amantes da boa comida. O prato principal será comercializado por R$28,00, e o de sobremesa R$ 22,00. Todas as barracas do evento são padronizadas, qualificando o estabelecimento.



No ano passado, o Degusta Búzios vendeu mais de 60 mil pratos e girou R$ 2 milhões de reais na economia buziana, fomentando o turismo e virando a chave do município, para um período pós pandemia de retomada econômica.