Búzios realizará restauração nas esculturas que são pontos turísticos da cidade - Prefeitura de Búzios

Búzios realizará restauração nas esculturas que são pontos turísticos da cidadePrefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2022 13:24

Búzios - As atividades da Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos (SEPEN), recém implantada no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio estão em ritmo acelerado e nesta quarta-feira (19), o secretário responsável pela pasta, Dom, anunciou a restauração de cinco das estátuas que são pontos turísticos na cidade.

Segundo informações, os monumentos do Profeta, Quilombo, Crianças, Brigitte Bardot e os Pescadores passarão por uma restauração em sua estrutura. As esculturas são além de pontos de visitação e atrativo para os turistas, um símbolo de grande importância cultural, pois remetem a origem e história do povo buziano.