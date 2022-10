‘Outubro Rosa’ no Hospital Municipal Rodolpho Perissé reforça conscientização para prevenção ao câncer de mama em Búzios - Prefeitura de Búzios

‘Outubro Rosa’ no Hospital Municipal Rodolpho Perissé reforça conscientização para prevenção ao câncer de mama em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 24/10/2022 07:55

Búzios - Nesta quinta-feira (20), o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio realizou mais uma atividade de conscientização com palestras, dinâmicas e distribuição de brindes relacionados a campanha Outubro Rosa foi realizada no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP).

“Atividades como essa são muito importantes porque aproximam as profissionais da saúde e as demais mulheres em torno de um tema que envolve a vida de todas nós, que é o risco do câncer de mama. Um diagnóstico precoce pode salvar a vida de milhares de mulheres, e ações com esse caráter festivo, como montada aqui pela equipe do Perissé, dão leveza na hora de tratar de um tema tão sério”, explicou a diretora do HMRP, Priscila Gasparetto.

A atividade foi aberta ao público com objetivo de alertar mulheres e sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer de colo do útero.