Show do sambista El Pavuna movimenta segunda semana do Festival Gastronômico "Degusta Búzios 2022" - Prefeitura de Búzios

Show do sambista El Pavuna movimenta segunda semana do Festival Gastronômico "Degusta Búzios 2022"Prefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2022 13:24

Búzios - O maior festival gastronômico da Região dos Lagos, o “Degusta Búzios 2022” inicia nesta sexta-feira (21) a segunda semana de degustação nas ruas da Pedra e Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos. O evento acontece nos três últimos fins de semana de outubro, e reúne restaurantes da lista de dicas do The 50 Best, além da cervejaria campeã no World Beer Awards 2022. São mais de 80 estabelecimentos com renomados Chefs nacionais e internacionais oferecendo o que há de melhor na culinária buziana.

O “Degusta Búzios” une diversão, gastronomia, cultura e atrai turistas de várias partes do país. Na Praça dos Ossos, também terá oficinas sábado e domingo, das 17 às 19hs, com a artista Dani Garcia. Cada semana novos ritmos e músicos dão um show nos palcos do evento, atraindo milhares de pessoas para o festival. Neste sábado (22), quem sobe no palco da Praça Santos Dumont e o Thauan El Pavuna, destaque entre os novos nomes do samba.

Confira a programação dos shows na segunda semana do “Degusta Búzios”:



– Sexta-feira (21)



Palco Santos Dumont: 19h – Ariel de Boeck



20h – Marcel Powell – Baden Powell



Lado B: 21h30 – Galo Preto



– Sábado (22)



Palco Santos Dumont: 19h – Ariel de Boeck



20h – El Pavuna



Palco Ossos: 16h – Blindado



18h – Pretha



19h – Onda de Sopro Big Band



– Domingo (23)



Palco Santos Dumont: 19h – Desde que o samba é samba – Duo Jonathan e Sabão Batukada – 21h- Bateria Carioca



Palco Ossos: 16h – Ariel de Boeck



18h – Laura Cordeiro



19h – O cavaquinho brasileiro de Waldir e Paulinho



Para acessar as informações completas do circuito gastronômico basta acessar o link https://degustabuzios.buzios.rj.gov.br/