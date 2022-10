Fernanda Brum abre as comemorações do aniversário de 27 anos de Búzios - Divulgação

Fernanda Brum abre as comemorações do aniversário de 27 anos de BúziosDivulgação

Publicado 30/10/2022 11:56

Búzios - O município de Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, terá uma série de eventos em homenagem aos seus 27 anos, que acontece dia 12 de novembro. Serão três dias (11, 12 e 13) de extensa programação e shows para comemorar os festejos do município.

A cantora gospel Fernanda Brum será a primeira a subir no palco que será montado na Sociedade Esportiva de Búzios (SEB) pela Prefeitura no dia 11 de novembro. No dia 12, aniversário da cidade, quem fará a festa é a banda de forró Barões da Pisadinha. No dia 13 de novembro, o cantor religioso Tony Allysson encerra os festejos em comemoração ao aniversário de 27 do município. Todos os shows serão realizados a partir das 20h.

Além dos shows musicais, a Prefeitura promoverá o maior Desfile Cívico já visto no município.