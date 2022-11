Novembro Azul em Búzios: prevenção e cuidados contra o câncer de próstata - Prefeitura de Búzios

Novembro Azul em Búzios: prevenção e cuidados contra o câncer de próstataPrefeitura de Búzios

Publicado 03/11/2022 13:35

Búzios - Cerca de 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis. Porém, o diagnóstico precisa ser rápido, ainda durante a fase inicial do tumor. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, quase 40% dos homens até 39 anos e 20% daqueles com mais de 40 só vão ao médico quando se sentem mal. A prevenção pode salvar vidas, e a porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Dando sequência a mais um mês temático a prevenção de doenças, começa nesta terça-feira (1º), o Novembro Azul, período de conscientização sobre a saúde do homem. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensificará as ações de conscientização no município e o alerta sobre as doenças que podem ser prevenidas.

Unidades de saúde de Búzios

• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Unidade Básica de Saúde Arpoador (Arpoador/Cruzeiro)

• Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• Unidade Básica de Saúde Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) –

• Unidade Básica de Saúde Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

• UBS Lilson M de Souza (Cem Braça),

• UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

• UBS Benildo Motta (São José)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)

Com exceção da UBS Olavo da Costa e Antonio Elesbão dos Santos, em que o horário de atendimento é das 8h às 18h, as demais unidades funcionam das 8h as 17h.