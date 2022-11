Búzios recebe o I Festival de Vela com dois dias de regata e excelente adesão dos adeptos a prática esportiva - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/11/2022 19:34

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, segue em evidência e com ritmo acelerado na retomada dos eventos e na modalidade esportiva não é diferente. Durante os dias 04 a 06 de novembro a península foi sede do I Festival de Vela, que aconteceu na praia de Manguinhos.

O evento é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e contou com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das Secretarias de Turismo e de Lazer e do Esporte. O objetivo é promover a cidade que já é conhecida pela raia propícia a prática do esporte.

A adesão dos atletas locais foi extremamente positiva e o evento teve a participação de integrantes de 12 classes, que competiram com 68 embarcações e mais de 100 velejadores presentes. Entre as classes participantes estavam a Wingfoil, Hobie Cat 16, Hobie Cat 14, Hobie Cat Wave, Dingue, ILCA, Daysailer, Optimist, Flash 165, Batera Búzios, Windsurf Open (equipamento liberado) e Bico de proa.

Velejadores amadores e já renomados dentro do Windsurf brasileiro e internacional celebraram o sucesso da realização do evento que é uma excelente iniciativa e proporciona além do estímulo ao esporte, oferecer ao público momentos de descontração entre os familiares e a comunidade náutica. A vela é uma modalidade de grande relevância em Jogos Olímpicos e o Brasil se destaca pela quantidade de medalhas já conquistadas, sendo 19 no total.