Construção do novo Mercado do Pescador na praça do Quilombo reúne turismo, cultura e história QuilombolaPrefeitura de Búzios

Publicado 21/11/2022 21:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo está construindo o novo Mercado do Pescador, na Praça do Quilombo, no bairro da Rasa. O projeto contempla a construção de sete (07) boxes para o pescador tradicional da localidade comercializar seu pescado.

O novo Mercado do Pescador, também prevê a construção de mais três (03) quiosques, sendo um deles destinado à comercialização das comidas típicas quilombolas, atraindo os turistas na entrada da cidade.

O objetivo é trazer movimento e turismo para à Praça do Quilombo, preservando a cultura e a história quilombola. No local já existe um busto, que representa uma mulher da etnia banto, esculpido à mão pelo artista local Gilmário Santana, sendo um monumento do projeto Museu a Céu Aberto da Unesco, e demarca a Rota da Escravatura em Búzios. Além desse, serão construídos mais dois (02) espaços destinados à população: o primeiro será a sede do Quilombo da Rasa (Dona Uia), uma antiga reivindicação da comunidade quilombola e o segundo da Secretaria de Turismo. No espaço destinado à Secretaria de Turismo os guias turísticos locais poderão apresentar aos turistas passeios para a Ponta do Pai Vitório, Mangue de Pedra e trilhas pelos arredores.

O Mercado do Pescador é uma antiga reivindicação dos moradores da Rasa para vender seus pescados.