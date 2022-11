"Primeira Cantata de Natal" de Búzios se apresenta no Inefi, com Coral Municipal e orquestra - Imagem de internet

Publicado 17/11/2022 14:38

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio do Coral Municipal, realizará a segunda “Cantata de Natal” do município na praça do Inefi nos dias 09 e 10 de dezembro, a partir das 19h.

O musical de Natal intitulado “Incomparável” terá a direção artística e regência do maestro Alberto Midon, com adaptação da preparadora vocal do coral, Gleris Domingues. A “Cantata de Natal” contará com a participação de 100 vozes do Coral Municipal e do Coral Infantojuvenil.

O evento, contará também com as participações especiais do grupo Brazilian Piper, que é uma banda de gaitas escocesas de São Gonçalo-RJ e da Orquestra de Sopros “Nova Aurora”, de Macaé.