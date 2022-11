Feira Cultural Quilombo de Baía Formosa de Búzios acontece na Praça Santos Dumont nesta sexta-feira e sábado - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/11/2022 14:38

Búzios - Nesta sexta-feira e sábado (18 e 19) acontecerá a Feira Cultural de Baía Formosa na Praça Santos Dumont, no centro do município de Búzios, das 15h às 22h.

O evento será realizado através do edital “Povos Tradicionais” da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e Associação dos Remanescentes do Quilombo de Baía Formosa.

No local terá oficinas de gastronomia, artesanato e moda, apresentação da Ciranda Quilombola, além de apresentações musicais com André Jamaica, na sexta-feira, e do Bloco Afro Olodumaré, no sábado.