Apesar de recurso negado pelo TRE Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, continua no cargo e defesa afirma reverter situação - Imagem de internet

Apesar de recurso negado pelo TRE Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, continua no cargo e defesa afirma reverter situaçãoImagem de internet

Publicado 14/11/2022 13:25

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio Alexandre Martins e seu vice Miguel Pereira conseguiram mais uma importante vitória na justiça eleitoral na manhã deste domingo (13).

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, acolheu o Recurso e deferiu os efeitos suspensivos da condenação sofrida pelo chefe do executivo buziano, a chapa vencedora no pleito eleitoral de 2020.



A decisão mantém Alexandre Martins como prefeito eleito até que o caso seja analisado e julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

'Com esta decisão, agora o Recurso Especial sobe ao TSE para apreciação e garante a permanência do Prefeito Alexandre Martins no cargo, foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso e portanto, nada muda. Esse é o primeiro passo para que o TSE reforme a decisão. Estamos muito satisfeitos e muitos confiantes com esta decisão', afirmou o Advogado Pedro Canellas, responsável pela defesa de Alexandre Martins.