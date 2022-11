'Barões da Pisadinha' neste sábado no aniversário de Búzios - Divulgação

Publicado 12/11/2022 10:46

Búzios - Neste sábado, dia 12 de novembro, o município de Búzios, conhecida como a cidade mais badalada do Brasil, comemora 27 anos de emancipação em grande estilo e embalados por um show de renome nacional.

O balneário mais charmoso do Brasil receberá, no campo da SEB, a banda estourada em todo o país, donos do piseiro mais famoso, 'Barões da Pisadinha', que prometem agitar a península com inúmeros sucessos musicais que estão entre as mais pedidas nas rádios de todo o Brasil e nas plataformas digitais.

'Tá rocheda', 'Seu bebê tá bebo', 'Galera do interior' e 'Zero Saudade' são um dos sucessos que a galera espera ouvir no campo da SEB neste sábado no evento de aniversário de Búzios com 'Barões da Pisadinha'.

O show é gratuito e está marcado para a partir das 20h.