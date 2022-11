Búzios tem o maior Desfile Cívico já realizado na cidade comemorando 27 anos de emancipação - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/11/2022 10:46

Búzios - As comemorações do aniversário de 27 anos de emancipação de Armação de Búzios, iniciaram nesta sexta-feira (11), às 8h da manhã com o retorno do Desfile Cívico na cidade, realizado na Estrada da Usina, no trecho da entrada da Ferradura até a Secretaria de Saúde. Foi o maior desfile já visto no município, mais de 5 mil pessoas compareceram ao evento realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

De acordo com a secretária da Pasta, Carla Natália: “Búzios realmente é a cidade mais badalada do Brasil, nosso desfile foi um sucesso”.

O Prefeito Alexandre Martins parabenizou a Secretaria de Educação que organizou o desfile e todas as secretarias que colaboraram e participaram para que o evento fosse um sucesso. “Meus parabéns a todos os alunos e profissionais da Educação, bem como todos os participantes deste Desfile Cívico, o maior que Búzios já teve”.



A moradora do bairro Maria Joaquina, Débora dos Santos Pimentel, disse que o desfile foi chocante: “Já assisti desfile aqui, mas não assim. Está bem organizado e muito bonito”.

Fizeram parte do desfile: 26 Escolas Municipais, uma Estadual e a Creche Bárbara Wright, 3 Centros, Guarda Mirim, Guarda Municipal, Segurança e Ordem Pública, Guarda-vidas, Marinha do Brasil (PROFESP), Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, APAE, CAAPE, além das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, da Mulher e do Idoso, de Lazer e do Esporte, do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, de Cultura e Patrimônio Histórico, de Saúde, Ambiente e Urbanismo e Serviços Públicos. Também fizeram parte do evento as bandas de São Vicente, Margarida T. de Deus e COMESP de Araruama, Silva Jardim, Basileia, de Saquarema e Pastor Gentil, de Búzios.