Búzios participa do evento Rio Innovation Week no Píer Mauá no Rio de JaneiroPrefeitura de Búzios

Publicado 12/11/2022 10:46

Búzios - A Secretaria de Turismo de Búzios participou nesta quarta-feira (09) do evento Rio Innovation Week no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. O evento teve início nesta terça (08) e permanece até sexta-feira (11), sendo o mais completo evento de tecnologia, inovação e negócios da América Latina.

Durante o evento, a SETUR e a TurisRio apresentam a área TURISTECH, um ambiente de quatro mil metros quadrados que conectará o mercado de turismo com a tecnologia e inovação. A TURISTECH receberá startups, expositores, apresentações de cases de sucesso e mais de cinquenta palestras com grandes nomes da área do turismo.

Representado a cidade de Búzios, o secretário de Turismo, Maycon Siqueira e a coordenadora de Turismo, Patrícia Chaves.