Prefeitura de Búzios faz obras de drenagem e pavimentação na localidade de Boa Vista, na Rasa - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios faz obras de drenagem e pavimentação na localidade de Boa Vista, na RasaPrefeitura de Búzios

Publicado 21/11/2022 21:05

Búzios - A Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, iniciou a drenagem e pavimentação na localidade Boa Vista, na Rasa. As obras fazem parte do projeto que engloba ações do município para a população ter acesso ao saneamento básico.

As obras de drenagem e pavimentação serão realizadas em 23 ruas do bairro, incluindo as ruas Maria Cecília, Monte Alegre, Piaca e Nelson Mandela. Além do saneamento básico, serão construídas calçadas para os pedestres em algumas vias.