Vacinas contra a Covid-19 disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de Búzios - Prefeitura de Búzios

Vacinas contra a Covid-19 disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de Búzios Prefeitura de Búzios

Publicado 21/11/2022 21:05

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, mesmo com baixos índices de contaminação por Covid-19, em relação a outros municípios, apresentou em novembro, assim como em todo o país, aumento dos casos de pessoas com sintomas da doença. A Prefeitura, que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, não parou a vacinação e a divulgação das datas para a aplicação dos imunizantes, desde de setembro, estipulou dias fixos para vacinação em cada Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. O objetivo é facilitar e acelerar o processo de cobertura vacinal da população.

No município são 118,22% imunizados com a 1º dose e 98,84% com a 2º dose. No entanto, apenas 50, 65% da população tomou a terceira dose e 17, 88% a quarta dose. Para completar o esquema vacinal basta que o munícipe procure a UBS do bairro onde mora, no dia da semana estipulado, portando o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

Escala por UBS

• Terça: José Gonçalves, João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro)

• Quarta: Lilson M de Souza (Cem Braças), Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Dr° Paulo Acherman (Ferradura), Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Quinta: Benildo Motta (São José), Gregório A de Oliveira (Capão), Francisco Haroldo Ceravolo (Brava)

• Sexta: Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

Horários

Com exceção das UBS Lilson M de Souza, em Cem Braças, Olavo da Costa, na Vila Verde, e Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), que, por conta do programa de horário estendido, é de 8h às 19h, as demais Unidades realizam a vacinação das 9h as 16h.