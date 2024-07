Semana Gospel de Búzios, a maior da história, começa na próxima quinta-feira com shows de Bruna Karla, Eli Soares e Grupo Fhop - Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:58

Búzios - Na próxima quinta-feira (11), a Prefeitura de Búzios realizará a abertura da edição 2024 da Semana Gospel de Búzios, a maior da história do balneário. A edição 2024 conta com várias apresentações musicais gospel, nacionalmente reconhecidos e artistas locais, além de praça de alimentação e uma estrutura impecável que está sendo preparada para surpreender os adoradores presentes.

A celebração acontecerá na Praça Tia Uia (INEFI), no bairro Rasa, a partir das 19h. Serão 03 dias de louvores com artistas do segmento Gospel. O local contará com praça de alimentação, oração, louvor e muita adoração.

Na quinta-feira (11), quem faz a abertura do evento é o grupo Fhop de Florianópolis. O grupo é composto de nove (09) integrantes: Emi Sousa (pastora), Ellen D’Karla, Talita Catanzaro, Hamilton Rabelo (pastor), Débora Rabelo, Caio Freitas, Gabriela Laranjo, William Passos (presbítero) e Yoná Amorim.

Na sexta-feira (12), quem sobe no palco é o cantor Eli Soares. As canções de Eli Soares ganharam destaque nas rádios gospel do Brasil e a música “Me Ajude a Melhorar” esteve em primeiro lugar em várias emissoras.



No sábado (13), Bruna Karla encerra com chave de ouro a Semana Gospel de Búzios. A cantora iniciou sua carreira aos três anos de idade cantando músicas em igrejas evangélicas. Carismática e versátil, Bruna Karla é hoje um dos maiores nomes da música gospel brasileira, com ótima representatividade também na América Latina, com cinco indicações ao Grammy Latino. Hoje, reúne mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais e incontáveis hits.