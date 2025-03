Esporte - Divulgação

Búzios - A prefeitura de Búzios está com inscrições abertas para diversas modalidades esportivas gratuitas para a população. A iniciativa faz parte das políticas públicas de incentivo ao esporte e ao lazer.



Entre as opções disponíveis estão funcional, futsal, futevôlei e natação em águas abertas, com atividades distribuídas estrategicamente pelos bairros para facilitar o acesso dos moradores.



Os interessados podem se inscrever nos seguintes locais:



•⁠ ⁠Secretaria do Lazer e Esportes;

•⁠ ⁠Secretaria de Desenvolvimento Social;

•⁠ ⁠CRAS José Gonçalves;

•⁠ ⁠CRAS Cem Braças.



Confira a programação das atividades:



FUNCIONAL

•⁠ ⁠Bairro dos Ossos – Seg, Qua, Sex | 8h às 9h

•⁠ ⁠Bairro Geribá – Seg, Qua, Sex | 7h às 8h

•⁠ ⁠Bairro São José – Seg, Qua, Sex | 7h às 8h

•⁠ ⁠Bairro Boa Vista – Seg, Qua, Sex | 18h às 19h

•⁠ ⁠Bairro Vila Verde – Ter, Qui | 18h às 19h

•⁠ ⁠Bairro Cem Braças – Ter, Qua, Qui | 7h30 às 8h30

•⁠ ⁠Bairro Baía Formosa – Ter, Qui, Sexo | 17h30 às 19h

•⁠ ⁠Bairro Capão – Ter, Qui | 7h às 8h

•⁠ ⁠Mandrágora – Ter, Qui | 17h30 às 19h



FUTSAL

•⁠ ⁠Bairro Baía Formosa – Ter, Qui, Sexo | 17h30 às 19h



VÔLEI FUTEBOL

•⁠ ⁠Bairro Geribá – Seg, Qua, Sex | 8h às 10h

•⁠ ⁠Bairro Rasa – Ter, Qui | 17h às 19h



NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS

•⁠ ⁠Praia do Canto – Ter, Qui | 8h às 9h



NATAÇÃO INEFI

•⁠ ⁠Seg, Qua (Adulto) | 7h às 8h e 16h às 17h

•⁠ ⁠Seg, Qua (Infantil) | 8h às 10h e 14h às 16h

•⁠ ⁠Ter, Qui (Adulto) | 7h às 8h

•⁠ ⁠Ter, Qui (Infantil) | 8h às 10h e 14h às 16h



Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria do Lazer e Esportes ou os locais de inscrição mencionados acima.

