Editora cabo-friense lança novo site com livros de autores da Região

Cabo Frio - Dotada de belezas mil, como bem escreveu o poeta Victorino Carriço, Cabo Frio guarda encantos que transcendem o esplendor da natureza. Berço de Teixeira e Souza, considerado o primeiro romancista brasileiro, a cidade tem produção literária em notório crescimento. Seguindo o ritmo, a Sophia Editora – que edita livros de autores locais – acaba de relançar sua loja na internet (www.sophiaeditora.com.br). São 12 títulos disponíveis no catálogo, entre romances, pesquisas históricas e livros de crônicas.



Os envios são feitos para todo o Brasil. Em Cabo Frio, a entrega é expressa, com prazo de apenas um dia, mediante taxa de R$ 5. As facilidades não param por aí. As compras podem ser parceladas em 12 vezes sem juros. Além dos livros físicos, a loja virtual também conta com livros digitais (e-books).



Novidades vão chegar em breve: oito obras estão em fase de produção, boa parte com lançamentos previstos para este ano. Lançamentos digitais, diga-se de passagem, por conta da pandemia do Covid-19.

Um dos destaques do site é o livro K-36 – O Zeppelin que Caiu no Cabo (R$ 35), de Leandro Miranda, um dos mais vendidos da editora. Ele conta a história da queda de um dirigível em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, em plena Segunda Guerra Mundial. O acidente aconteceu na madrugada de 17 de janeiro de 1944, em um morro da Ilha do Farol, localizado onde hoje fica Arraial – a cidade se emancipou apenas em 1985.

Apesar do impacto, somente dois dos dez tripulantes ficaram feridos levemente. O grande susto, contudo, não teve a devida documentação pelas autoridades norte-americanas e brasileiras na época, o que exigiu de Leandro, que é tecnólogo em petróleo e gás, um minucioso trabalho de pesquisa que durou cerca de dois anos e custou cerca de R$ 4 mil do próprio bolso.

“Posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o momento de maior emoção durante a pesquisa foi quando consegui a foto do K-36. Este fato serviu de combustível para que eu pudesse dar continuidade à busca. O objetivo maior em escrever este livro é resgatar a história da passagem do dirigível da Marinha norte-americana no Brasil durante a Segunda Guerra, além de mostrar a importante contribuição do povo cabista no resgate da tripulação e dos destroços e como isso”, escreveu o pesquisador.



Outra boa opção para quem gosta de aprender sobre a história da região é Do Mar à Mesa – A Pesca e a Culinária Típica da Região do Cabo Frio: Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio e São Pedro (R$ 35). Assinada por Luiz Fernando de Melo Brettas para dissertação de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação de História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a obra explica como a pesca artesanal impactou a alimentação, o cotidiano e a identidade dos moradores.

Por falar em gastronomia, é impossível passar pelas páginas escritas pela jornalista Fernanda Carriço sem ficar com água na boca. Sabor & Prosa – As Histórias das Minhas Receitas e as Receitas das Minhas Histórias (R$ 35) reúne crônicas com passagens marcantes da vida da autora. E, ao final de cada uma dela, uma receita especial que remete ao acontecimento. O jornalista Filipe Rangel, no prefácio, explica o conceito da obra:

“Quando eu e você, leitor, folhearmos as próximas páginas, que não cometamos o erro de achar que estamos frente a um livro de receitas. Receitas ensinam a preparar comida. O material que você, que agora lê estas linhas, tem em mãos é sobre o tipo de sentimento capaz de transformar um lugar pequeno e simples em um templo; uma atividade desgastante no tipo de prazer que preenche e satisfaz; e capaz de ressignificar o sentido de cozinha: em vez de um cômodo da casa, o motor das histórias de uma vida”.

Para os leitores interessados por temas religiosos, o último lançamento da Sophia traz uma instigante pesquisa sobre a forma na qual os escritos sagrados tratam assuntos econômicos. Trata-se de A Bíblia e as Finanças – O Ambiente Econômico da Bíblia (R$ 35), de Clésio Guimarães.

– A Bíblia é toda recheada de assuntos que envolvem economia, que aparecem de forma explícita ou implícita. Resolvi juntar os dois assuntos. Quando você fala que “Noé construiu a Arca”, por exemplo, por trás disso tem todo um aparato econômico: contratação de funcionários, aquisição de matéria-prima… Comecei a escrever devagar. A coisa foi caminhando e culminou com meu sonho de publicar um livro, dentro da minha área e abrangendo a parte bíblica – explica o autor.



Confira o catálogo:



• Cabo Frio e a Pesca da Baleia na Ponta dos Búzios – Séculos XVIII e XIX (Guilherme Scaldaferri e Rose Fernandes)

• A Bíblia e as Finanças – O ambiente econômico da Bíblia (Clésio Guimarães)

• Casuarinas da Região dos Lagos (Solange Brisson)

• Restinga de Massambaba – Os Matos e Seus Insetos (Solange Brisson)

• Diário de Bordo – De Cabo Frio à Cidade do Cabo (Mateus Mayall)

• Do Mar à Mesa – A Pesca e a Culinária Típica da Região do Cabo Frio: Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio e São Pedro (Luiz Fernando de Melo Brettas)

• Salinas (Paulo Cotias)

• Folha dos Lagos – Quando a Notícia Vira História (Paulo Cotias - organizador, Gleice Vasconcelos, Leticia Souza, Magno Marinho e Pablo Magaton

• K-36 – O Zeppelin que Caiu no Cabo (Leandro Miranda)

• Pequenas Crônicas Sobre Tudo (Luciana Branco)

• Sabor & Prosa – As histórias das minhas receitas e as receitas das minhas histórias (Fernanda Carriço)

• Larico de Zezé (Larico de Zezé)

Confira todo acervo da editora pelo link: https://www.sophiaeditora.com.br/