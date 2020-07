Cabo Frio recebe 10 respiradores doados pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella

Cabo Frio - O município de Cabo Frio recebeu nesta semana, em cerimônia oficial no Rio de Janeiro, a doação de 10 respiradores mecânicos que serão usados no combate a pandemia do coronavírus, no tratamento de pacientes com Covid-19 e para reforçar a rede pública municipal. Os equipamentos foram doados pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, segundo ele, atendendo a uma solicitação do Deputado Estadual Dr. Serginho.

'O Deputado foi o primeiro que me ligou fazendo a solicitação e o pedido por Cabo Frio. Hoje, estamos enviando os respiradores para esse bravo município, juntos, na luta contra a morte', afirma Crivella. Na cerimônia de entrega dos respiradores, junto com outras autoridades e políticos, incluindo o Secretário de Saúde de Cabo Frio, Iranildo Campos, Dr. Serginho agradeceu em nome da população cabo-friense: 'Agradecemos por essa atitude altruísta de dispor e doar os 10 respiradores para a nossa Cabo Frio, que precisa tanto. A cidade teve que alugar respiradores nesse momento da pandemia do coronavírus, que está muito difícil para todos. Obrigado por auxiliar a nossa população de Cabo Frio e da Região dos Lagos, nesse momento que mais precisamos'.

De acordo com o prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano Moreno, atualmente as unidades de saúde de Cabo Frio contam com 36 respiradores próprios, além de outros 10 que foram alugados para o tratamento de pacientes que contraíram o novo coronavírus e evoluíram para a forma mais grave da doença.



“Cabo Frio já tinha 36 respiradores, que estavam alocados nos hospitais da Mulher e Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança e nas UPAs de Tamoios e do Parque Burle. Quando abrimos o Hospital Unilagos, que é referência no tratamento do Covid, optamos por alugar 10 respiradores, pois o aparelho estava escassez no Brasil e com o preço muito alto, chegando a custar até R$ 140 mil cada unidade”, declarou o prefeito Dr. Adriano Moreno, que completou: “com essa aquisição agora dos 10 respiradores ficamos numa situação mais confortável”.

Segundo informações da Prefeitura de Cabo Frio, dos 10 respiradores que chegam com a doação, quatro serão instalados no Hospital Unilagos. Os outros serão destinados ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, Hospital da Mulher, UPAs do Parque Burle e de Tamoios.