Número de mortes pela Covid-19 não batem em Cabo Frio

Cabo Frio - O número de mortos informados pelos boletins da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio e pelo Governo do Estado não batem com os dados do Portal da Transparência de Registro Civil, que coleta e disponibiliza dados informados pelos cartórios de todos os municípios brasileiros, causando dúvidas e questionamentos da população. Segundo os cartórios, no período de 16 de março até a quinta-feira, dia 23 de julho, o município de Cabo Frio contabilizou 101 mortes causadas pela Covid-19, com a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o boletim oficial divulgado pela Prefeitura de Cabo Frio esse número é de 70 óbitos e já segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número é de 61 mortos da Covid-19. Quando se refere a casos confirmados do coronavírus, os dados oficiais do município e do estado batem, sendo 1190 pessoas diagnosticadas até o momento.

Os números, apesar de não baterem, não atestam uma comprovada subnotificação, já que existem diferenças na metodologia de contagem dos casos utilizadas pelas Secretarias de Saúde e pelo Portal da Transparência do Registro Civil. Para os cartórios, o que conta é o local da morte do paciente, onde moradores de Cabo Frio que acabam morrendo em outras cidades, não entram para as estatísticas do município, porém, moradores de outras localidades que vierem a morrer em Cabo Frio, são incluídos na conta da cidade.

Para as Secretarias de Saúde, a metodologia é outra, e o que conta para as estatísticas é o local de residência da vítima. Assim, o boletim municipal contabiliza o falecimento de um morador que estava em outra cidade, mas não registra as mortes de residentes de outros municípios que estavam em Cabo Frio.